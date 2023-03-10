Жильцы горевшего дома в Томске боятся делать ремонт в квартирах из-за невосстановленной крыши

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Жильцы горевшего дома на улице Кулагина, 35 в Томске не могут начать ремонт в квартирах из-за того, что в доме еще не восстановлена крыша. Об этом изданию «АиФ-Томск» рассказала жительница 4 этажа Евгения.

Напомним, 8 ноября в Томске горела крыша четырехэтажного дома по улице Кулагина, 35. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. При тушении пожара вода залила квартиры жильцов.

По словам девушки, до пожара в квартире жили ее родственники, но после случившегося квартира стала непригодна для проживания. На данный момент там все в плесени, облупилась краска на стенах, с потолка сыпется штукатурка.

Томичка боится делать ремонт в квартире, так как крыша жилого дома до сих пор не восстановлена.

«До сих пор особо ничего не делали, поскольку крыша до сих пор не сделана, нет смысла ремонтировать. Если сделаешь ремонт – опять все поплывет. Сейчас на дворе весна начнется, все начнет таять и потечет опять по стенам, поскольку квартира на последнем этаже», – рассказала Евгения.

Сейчас Евгения планирует заменить в квартире трубы и только после этого восстанавливать жилье.

Также ранее сообщалось, что с момента пожара пошел уже пятый месяц. Жильцы дома обратились к замгенпрокурора РФ Дмитрию Демешину с жалобой на долгие сроки проведения ремонта сгоревшей крыши дома на улице Кулагина.

В свою очередь в управляющей компании заявили, что не занимаются заказом. А администрация Томска так и не нашла подрядчика на ремонт объекта.