В Томске за нарушения ПДД эвакуировали более 100 автомобилей за неделю

В Томске эвакуировали более 100 автомобилей. Фото: Ксения Высотина

В Томской области с 3 по 9 марта за нарушение ПДД эвакуировали более 100 автомобилей, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

«С 3 по 9 марта на территории Томской области за нарушения Правил дорожного движения эвакуировано 103 транспортных средства», – говорится в сообщении.

Из общего числа нарушений 22 — связаны с нарушениями правил остановки и стоянки, из них 9 водителей оставили свои автомобили на парковке для инвалидов.

Кроме того, в регионе задержали 59 водителей в нетрезвом виде, из которых пять человек привлечены к ответственности за такое нарушение повторно. В отношении них возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ.

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