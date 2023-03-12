Жительница Томска пойдет под суд за убийство мужа ножом

В Томске осудят женщину за убийство мужа. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Томске будут судить женщину, которую обвиняют в убийстве своего мужа. Пьяная томичка ударила его ножом, в ходе чего он скончался, сообщает СУ СК по Томской области.

Следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению жительницы Томска по статье «Убийство».

По данным следствия, в ночь на 29 декабря 2022 года пьяная томичка в квартире по месту своего проживания поссорилась с мужем. В ходе этого она ударила его ножом в грудь. От полученной травмы мужчина скончался на месте. Обвиняемая содержится под стражей.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы дела направлены в Октябрьский районный суд для рассмотрения.

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