В Томске перекрыли участок улицы Радиоцентр из-за лыжного марафона

Лыжный марафон стартовал в Томске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям Томска напоминают о перекрытии участка улицы Радиоцентр 12 марта в связи с проведением лыжного марафона, сообщает пресс-служба мэрии.

Перекрытие будет действовать 12 марта с 9:00 до 17:00 на участке улицы Радиоцентр от дома №11 до №15.

Автомобили будут передвигаться в соответствии с временными дорожными знаками.

Томичам необходимо учитывать эту информацию и заранее выбирать маршруты для движения.

Напомним, 11 и 12 марта в Томске стартовал лыжный марафон. В субботу состоялась гонка классическим стилем на дистанции 10 и 25 километров, а 12 марта пройдет гонка свободным стилем. Лыжники могут выбрать дистанцию по силам: 3, 15, 30 и 50 километров.