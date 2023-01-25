В Томске в марте пройдет лыжный марафон по классике и свободному стилю

Фото: Алёна Голева

В Томске 11 и 12 марта, субботу и в воскресенье, пройдет лыжный марафон. Принять участие от трех километров до 50 километров смогут все желающие.

"Марафон международного уровня в Сибири пройдет в Томске 11 и 12 марта. Мероприятие входит в легендарную серию лыжных марафонов и Суперкубок Russialoppet", - пишет мэрия.

Уточняется, что участникам 11 марта предстоит гонка классическим стилем на дистанции 10 и 25 километров, а 12 марта - гонка свободным стилем. Лыжники могут выбрать дистанцию по силам: 3, 15, 30 и 50 километров.

Перед участием необходимо зарегистрироваться на официальном сайте.

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