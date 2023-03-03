Средняя заработная плата в Томске увеличилась до 56 тысяч рублей

В декабре жители региона получили около 71 тысячи Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2022 году доходы томичей возросли на 27%. Согласно опросу портала HH.ru, 10% сотрудников смогли добиться повышения на службе. В то время, как 47% россиян остались на предыдущей должности без карьерного роста.

Среднюю заработная плата за 2022 год в региона равнялась 56 тысячам рублей, по сравнению с 2021-м, увеличение составило около 10% . По данным Росстата, средний доход по стране - 88 468 рублей.

В декабре жители региона получили около 71 тысячи. Это может быть связано с 13 зарплатой и годовыми премиями.

Напомним, в Томске за год плата за детские сады увеличилась на 7,4%.