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НовостиОбщество10 марта 2023 8:03

Мошенница пыталась похитить миллион рублей у томской пенсионерки

Аферистка прикинулась дочерью жертвы и попросила денег
Дарья Черникова
Телефонная мошенница представилась дочерью намеченной жертвы.

Телефонная мошенница представилась дочерью намеченной жертвы.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По предварительным данным, на домашний телефон пенсионерке позвонила девушка, голосом напоминающая дочь. Злоумышленница объяснила, что стала виновницей ДТП, в результате которого пострадал человек. Родственники требуют миллион рублей для урегулирования проблемы. Намеченная жертва испугалась и пообещала найти необходимые средства. В этот момент аферистка прервала беседу.

Правоохранители возбудили уголовное дело за покушение на мошенничество. Полицейские напоминают - в случае опасности следует связаться с близкими и не переводить деньги.

Напомним, мошенники обманули томского антиквара на 64 тысячи рублей.