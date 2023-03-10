Мошенница пыталась похитить миллион рублей у томской пенсионерки

Телефонная мошенница представилась дочерью намеченной жертвы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По предварительным данным, на домашний телефон пенсионерке позвонила девушка, голосом напоминающая дочь. Злоумышленница объяснила, что стала виновницей ДТП, в результате которого пострадал человек. Родственники требуют миллион рублей для урегулирования проблемы. Намеченная жертва испугалась и пообещала найти необходимые средства. В этот момент аферистка прервала беседу.

Правоохранители возбудили уголовное дело за покушение на мошенничество. Полицейские напоминают - в случае опасности следует связаться с близкими и не переводить деньги.

Напомним, мошенники обманули томского антиквара на 64 тысячи рублей.