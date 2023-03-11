В доме на Калужской в Томске произошла утечка горячей воды

Фото: "Регион-70"

В Томске на Калужской, 5 произошла утечка горячей воды. Аварийные службы не реагируют на проблему, сообщают очевидцы.

Как пишут свидетели в паблике "Регион-70", в настоящее время аварийные службы не реагируют на проблему. Местные жители в комментариях дают советы.

"У нас такая же ситуация, дом аварийный так же течет система отопления. Приезжали специалисты, говорят, все вопросы к собственнику – к администрации. Из администрации района тоже приезжали. Сказали, что трубы идут к нашему дому, а значит, ремонт за счет собственника. Я сказал им, что они собственники – дом аварийный, и посоветовал ремонтировать самим", –объясняет еще один местный житель в комментариях.

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