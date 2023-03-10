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Общество10 марта 2023 11:20

«Пса выбросили в мусорный бак, а живодеры подвесили его на сук»: томская зоозащитница рассказала ужасающую историю собаки

В мусорном баке под Томском нашли собаку на цепи
Анна Ковалёва
Пес пережил предательство, аварию, издевательства живодеров, но продолжает любить людей. Фото предоставлено героем публикации

Пес пережил предательство, аварию, издевательства живодеров, но продолжает любить людей. Фото предоставлено героем публикации

Легче сбиться со счета, чем пересчитать все злоключения, выпавшие на долю Крона – благородного пса с фенотипом породы кане-корсо. Около 7 лет он жил в одной из томских семей и привык доверять людям, но, состарившись, стал не нужен хозяевам. Собаку отдали на передержку, через год забрали. Затем, спустя короткое время, от Крона вовсе решили избавиться, выбрав по-садистски изощренный способ.

Фото предоставлено героем публикации

Фото предоставлено героем публикации

«Пожилой пёс оказался внутри мусорного контейнера в деревне Поросино, привязанный цепью, чтоб наверняка не выбрался из бака, не выжил. Сколько он там просидел, истощённый и в зимний холод, неизвестно. Его случайно заметила семейная пара, вытащили из смертельного ящика, сняли цепь, накормили, напоили и отпустили. Истощённый до крайности пёс бродил в поисках тепла, еды и, наверное, своего дома, несколько дней», - рассказывает волонтер Ольга, которая восстанавливала историю собаки по свидетельствам очевидцев.

В районе деревни Петрово дезориентированного и обессиленного пса сбила машина. Затем он попался живодерам, которые подвесили его на дереве. Умная собака нашла силы перегрызть сук и освободилась.

«Нашли его на следующий день в Петрово, около одного из домов. Пёс был заметён снегом и практически невидим. Он лежал безучастный и уже ни на что не надеялся. Но помощь пришла вовремя. Мы назвали его Крон и привезли в клинику. Ветеринарный врач сказал, что бедолага находится в состоянии средней тяжести», - рассказывает зоозащитница.

Фото предоставлено героем публикации

Фото предоставлено героем публикации

Когда измученного, уставшего Крона забрали из стационара, его удалось пристроить на передержку, однако ненадолго.

«К сожалению, теперь мы снова ищем ему временный дом – домашнюю передержку, где нет других животных и нет маленьких детей. Но, главное, нужна постоянная семья – заботливые люди, с которыми пес сможет забыть все те ужасы, которые пережил совсем недавно из-за двуногих недолюдей. По Крону видно, насколько сильно он нуждается в любви, особенно сейчас, когда он снова доверяет людям», - сказала Ольга.

Фото предоставлено героем публикации

Фото предоставлено героем публикации

Волонтер отметила, что благородный пес приучен к выгулу и ничего не портит в квартире. Сейчас он находится в зоогостинице, на которую зоозащитники ведут сбор.

«И ему нужна постоянно помощь – добрые люди могут положить «косточку» в его миску, и окружающий мир для Крона станет теплее и дружелюбнее! В волшебной миске при переводе средств в наш благотворительный фонд все «соточки» конвертируются в «косточки»», - пояснила томичка.

Фото предоставлено героем публикации

Фото предоставлено героем публикации

Завершая рассказ о красавце Кроне, Ольга добавила, что очень любит выражение американской актрисы Кэндис Берген: «Вы не можете изменить прошлое собаки, но можете переписать будущее». Чтобы вместе раскрасить будущее спасенного красавца кане-корсе, зоозащитница приглашает томичей заглянуть на страницу фонда «Сердце чистейшей породы».

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