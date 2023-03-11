Фото: Сибю.фм

В Томске 11 марта синоптики обещают +6 градусов и облачную погоду. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

Днем температура воздуха составит до +4…6°С. Также на дорогах местами ожидается гололедица.

В Томской области будет облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах небольшой, по востоку местами умеренный снег, мокрый снег, днем без существенных осадков, по крайнему западу небольшой мокрый снег; местами гололедные явления. Ветер южный 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура днем +2…+7 °С, местами до -3°С. На дорогах местами гололедица, снежные заносы.

Читайте также: В Томске в середине марта ожидаются резкие изменения температуры от +5 до -15