В Томске в середине марта ожидаются резкие изменения температуры от +5 до -15

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В середине марта в Томске ожидаются резкие изменения температуры от +5 до -15. Средняя температура по региону власти составит от -3 до -6 градусов, сообщила ведущий метеоролог регионального гидрометцентра Светлана Рюхтина.

По словам эксперта, ночью в городе ожидается -4...-6 градусов, а вот днем температура воздуха будет прогреваться до +3...5 градусов. Но в первой половине декады ночью синоптики обещают -13...-15 градусов, днем воздух прогреется, но не до плюса, прогнозируется до -2...-4 градусов.

Осадки по области и городу также ожидаются. Больше всего снега выпадет 11 и 12 марта.