На репчатый лук и виноград выросли цены в Томской области в феврале

Наиболее повышенный прайс зарегистрировали на репчатый лук - цена поднялась на 33,7%. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В феврале в Томской области среди продуктов питания больше всего выросла цена у винограда и репчатого лука. Индекс потребительских цен в регионе по отношению к январю составил 100,5%. С начала 2023 года - 100,9%, рассказали в пресс-службе Томскстата.

В среднем стоимость продовольствия увеличилась на 1%, в феврале 2022-го зафиксировали цифру в 0,9%, по отношению в прошлому месяцу.

Наиболее повышенный прайс зарегистрировали на репчатый лук (33,7%), виноград (14,2%), колбаса сырокопчёная (13,0%), груши (12,3%), огурцы свежие ( 7,6%), колбаса полукопченая и варено-копченая ( 7,5%), рыба живая и охлаждённая (7,3%), морковь (7,2%). Пшеничная мука подорожала на 0,2%, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности – на 2%, масло подсолнечное – на 0,5%.

Подешевели: крупа гречневая-ядрица (на 8,9%), сосиски, сардельки – (на 7,1%), лимоны (на 6,4%), сахар-песок (на 1%).

На непродовольственные товары цены упали на 0,4%, в феврале 2022 года стоимость поднималась на 0,8%. Наиболее подешевели: смартфон – на 16,0%, полотенца кухонные – на 15,6%, аскорбиновая кислота – на 7,7%, кеторол экспресс – на 6,8%, колготки женские эластичные – на 6,3%, йод – на 6,3%.

Увеличился прайс на свежесрезанные цветы – на 12,9%, землю для растений – на 9,6%, пену для бритья – на 8,8%, эуфиллин – на 6,5%.

На 0,9% в среднем выросли цены на услуги. За аналогичный период 2022 года цифра составляла 0,5%. Заметно поднялись цены на: проезд в маршрутном такси – на 12,5%, в городском автобусе – на 9%, в такси – на 8,9, билеты в театры – на 8%, аренда жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах – на 8%, помывка в общем отделении бани – на 6,9%, полёт в салоне экономического класса самолёта, в расчёте на 1000 км пути (Томск-Москва) – на 6,5%.

На 22,2% подешевел проезд в плацкартном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования “Томск-Москва”.

Напомним, в Томской области резко подорожали огурцы и помидоры.