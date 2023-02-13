В Томской области резко подорожали огурцы и помидоры

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В Томской области за месяц фиксируется значительное подорожание огурцов и помидоров. Об этом сообщают эксперты Томскстата.

Уточняется, что огурцы выросли в цене на 37%, а помидоры на 30%. Помимо этого, статисты отмечают, что в регионе также наблюдается рост цен на репчатый лук, виноград, шоколад, лимоны, морковь и свеклу. А вот у растворимого кофе, кетчупа, гороха и фасоли цена, наоборот, упала.

На непродовольственные товары цена увеличилась на аскорбиновую кислоту, смартфоны, обручальное кольцо из золота, чемоданы, свежесрезанные цветы и фуросемид. За месяц подешевели детские матрасы, подушки, анальгетик метамизол натрия и бронхолитическое средство эуфиллин.

Что касаемо услуг, то цена значительно выросла на проезд в плацкартном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования из Томска в Москву, взносы на капремонт, кинотеатры, санатории и проезд в пригородном поезде. Подешевели: полет в салоне эконом-класса Томск — Москва, в расчете на тысячу километра пути, плата за пользование потребительским кредитом, то есть процентная ставка в стоимостном выражении и услуги такси.