Мошенники от имени “Аэрофлота” пытались похитить деньги у томского астролога

Астролог предполагает, что деньги начинают выманивать в момент подписания договора. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Томский астролог Ксения едва не стала жертвой мошенников. Девушку пригласили разрабатывать индивидуальные гороскопы якобы для 43 сотрудников компании “Аэрофлот”. В письме с предложением работы соискатель отметил, что кандидатуру предложили в аналитическом отделе. Помимо Ксении на должность отбирали ещё несколько претендентов.

Победителя определял тендер, сообщили томичке по телефону. В следующем письме рассказали об утверждении в качестве исполнителя службой безопасности. В ответ девушку попросили подробно описать услуги и их стоимость. Ксении позвонила женщина, назвавшая себя сотрудницей. Она велела отправить ей на электронную почту реквизиты ИП для участия в аукционе, рассказала Ксения “МК Томске”.

Позже бухгалтер астролога объяснила клиентке, что звонящие - аферисты. Девушка нашла в поисковике подобные истории - одной из косметологических клиник Санкт-Петербурга мошенники тоже предлагали принять участие в тендере. Заказчик заявлял о желании приобрести 11 сертификатов для сотрудников, сумму контракта предлагали - 1,3 млн рублей.

Осенью 2022 года “Аэрофлот” заявил об использовании бренда злоумышленниками. В компании предупредили - всю корреспонденцию отправляют с официального адреса авиаперевозчика.

Астрологу же пообещали, что с ней свяжется томский представитель. По предположениям Ксении, деньги у неё могут начать выманивать на стадии оформления документов для участия в аукционе. С других компаний требовали взнос за участие.

По словам несостоявшейся жертвы, собеседница не вызвала у неё подозрений - её голос казался обычным и даже уставшим, как у обычной сотрудницы фирмы. Ежедневно злоумышленники Ксению не беспокоили. Хитрый план они растянули на две недели. Мошенникам не удалось нажиться за счёт астролога, деньги сохранились у девушки.

Напомним, мошенница пыталась похитить миллион рублей у томской пенсионерки.