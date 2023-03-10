Новые томские детские сады проверили на соответствие нормам безопасности

При пожаре машины спецтехники смогут без труда подъехать во двор дошкольного учреждения. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Новые томские детские сады соответствуют всем нормам безопасности. Эксперты отправились на выездное совещание и проверили дошкольные учреждения после заявления Счётной палаты об их ненадёжности. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Руководители профильных департаментов, региональных и федеральных надзорных органов, сотрудники МЧС и строительства прибыли в детский сад по улице Демьяна Бедного, 4а. Организации возводили по типовому нацпроекту по всей стране. В Томске ход контролировали надзорные органы и государственная экспертиза. Несколько раз проверяли соблюдение норм пожарной безопасности.

Инспекторы проверили подрядную организацию и застройщика на соответствие объектов проектной документации, объяснил начальник Главной инспекции государственного строительного надзора региона Андрей Пацуков.

По норме ширина проезда должна составлять не менее 3,5 метров, расстояние от края до здания - не менее пяти метров. Все правила соблюдали рабочие во время возведения сада. Бордюры и тротуары укрепили - они выдержат любую нагрузку, даже вес спецмашин.

У представителей МЧС не нашлось нареканий к нормам пожарной безопасности. Подъезд к зданию позволяют добраться пожарному автомобилю с любой стороны.

Напомним, в томской школе по улице Демьяна Бедного откроют мини-планетарий.