Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 марта 2023 6:17

В томской школе по улице Демьяна Бедного откроют мини-планетарий

1 сентября дети войдут в новое здание
Дарья Черникова
В школе организуют мини-планетарий и лаборатории.

В школе организуют мини-планетарий и лаборатории.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В новом корпусе школе №46 по улице Демьяна Бедного в Томске откроют мини-планетарий. В строящемся здании планируют ориентироваться на естественно-научный профиль, объяснил глава городского департамента образования Максим Савенков.

Учебное заведение рассчитано на 1 100 мест. Сотрудники организуют здесь столовую, спортивный и медицинский блоки, лаборатории, библиотеку, хореографический и актовый залы. 1 сентября дети смогут отправиться в новую школу.

Здание оснащают необходимой техникой и мебелью, выдают лицензию. Образовательному учреждению дадут название.

“У них большой блок, посвящённый естественно-научному направлению. В школе откроют лаборатории и даже мини-планетарий", - сообщил Максим Савенков РИА Томск.

Напомним, весенние каникулы у томских школьников начнутся 18 марта.