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НовостиОбщество10 марта 2023 9:25

Томские исправительные учреждения выполнили 43 госконтракта на 41 млн рублей

Заключённые шили одежду, ремонтировали транспорт и изготавливали металлические сооружения
Дарья Черникова
Заключённые изготавливали мебель и другие сооружения.

Заключённые изготавливали мебель и другие сооружения.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году томские исправительные учреждения выполнили 43 государственных контракта на сумму 41,7 млн рублей. Основное направление - трудовая деятельность.

Заключённые ремонтировали автомобили, изготовили мебель, металлические и деревянные изделия, текстиль. Клюквинское сельское поселение заказало новые урны и небольшие архитектурные памятники.

В рамках федеральной программы “Формирование комфортной городской среды” УФСИН заключил госконтракты обустройство парков, скамеек и мусорных баков для них, различных скульптур и других изделий, объяснили в региональной пресс-службе УФСИН по запросу “Вести. Томск”.

Напомним, томичей приглашают принять участие в проекте "Добрый огород".