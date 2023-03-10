Томские исправительные учреждения выполнили 43 госконтракта на 41 млн рублей

Заключённые изготавливали мебель и другие сооружения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году томские исправительные учреждения выполнили 43 государственных контракта на сумму 41,7 млн рублей. Основное направление - трудовая деятельность.

Заключённые ремонтировали автомобили, изготовили мебель, металлические и деревянные изделия, текстиль. Клюквинское сельское поселение заказало новые урны и небольшие архитектурные памятники.

В рамках федеральной программы “Формирование комфортной городской среды” УФСИН заключил госконтракты обустройство парков, скамеек и мусорных баков для них, различных скульптур и других изделий, объяснили в региональной пресс-службе УФСИН по запросу “Вести. Томск”.

Напомним, томичей приглашают принять участие в проекте "Добрый огород".