Томичей приглашают принять участие в проекте "Добрый огород"

В мероприятии могут принять участие добровольцы, агрономы, учёные, садоводы, социальные работники и педагоги. Фото: Иван Макеев

Томичам предлагают присоединиться к Всероссийской акции #Добрый огород. В мероприятии могут принять участие добровольцы, агрономы, учёные, садоводы, социальные работники и педагоги. Проект направлен на эффективное использование приусадебных и садовых участков и помощь одиноким пожилым людям и семьям в трудной жизненной ситуации.

На пожертвования агроволонтёры приобретут инвентарь, посадочный материал, удобрения для нуждающихся и организуют мероприятия по аграрной грамотности, сообщили в пресс-службе томской администрации.

Заявки принимают до 15 апреля. Грантовый фонд - 250 тысяч рублей. В первом сезоне организаторы поддержат около десяти программ.

Среди авторов лучших советов для огородников проведут конкурс до 1 мая. Призовой фонд - 100 тысяч рублей. К этой же дате отчитаются в реализации проектов.

Напомним, в Томском ботаническом саду пропал знаменитый рыжий кот Иннокентий.