Блогинг набирает популярность в Томской области: исследование Insight People

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В 2022 году Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и продюсерский центр Insight People провели совместное исследование восприятия блогосферы и блогеров среди жителей России. На основе данного исследования Insight People запустил собственный социологический опрос, в котором приняли участие более 5000 человек из разных регионов России, в том числе из Томской области. Выяснилось, что каждый третий житель региона доверяет информации от блогеров, а больше трети респондентов регулярно используют социальные сети.

Главная цель исследования Insight People – выявить особенности восприятия блогеров в регионах. Исследование проводилось методом опроса населения. Специалисты продюсерского центра не только выявили тенденцию использования социальных сетей среди жителей регионов, но и их отношение к профессии блогера, необходимости специального образования для блогеров и состоянию блогосферы в ближайшие несколько лет.

Исследование приняли участие респонденты различных половозрастных групп. По данным опроса было установлено, что в восприятии блогеров среди жителей Томской области наблюдается положительная тенденция. Уровень доверия к блогерам растет не только со стороны молодой аудитории, но и со стороны бизнеса, который все активнее использует в продвижении инструменты influence-маркетинга.

84% опрошенных из этого региона декларировали, что используют соцсети с привычной регулярностью или чаще. Частота использования повысилась у представителей возрастной категории 25-34 года, а вот молодежь заходит в соцсети так же часто, как и раньше, смещая фокус на отечественные площадки, на которые полностью перешли 17% опрошенных.

58% респондентов дали утвердительный ответ на вопрос «Доверяете ли вы информации, которую транслируют блогеры в своих социальных сетях?». Необходимость получения специального образования для блогеров отметили 68% опрошенных, из которых 93% считают блогинг полноценной работой. При этом самостоятельно заняться блогингом выразили желание более половины респондентов.

86% из всех участников исследования уверены, что российскую блогосферу ждет стремительное развитие в ближайшие 2–3 года.

По результатам исследования был сделан вывод, что в восприятии блогеров и блогосферы среди жителей Томской области наблюдается положительная тенденция. Люди больше доверяют информации в Сети, чаще используют этот канал для продажи и покупки товаров и услуг, а также меняют отношение к инфлюенсерам на нейтральное и положительное.

«Развитие региональной блогосферы – основная задача нашего продюсерского центра, ради которой он изначально и создавался. Мы видим, что отношение к блогерам по-прежнему неоднозначное, особенно у представителей старшего поколения. Поэтому решено было собрать самую актуальную статистику восприятия блогеров в регионах, которая поможет нашим региональным резидентам грамотнее выстраивать работу с аудиторией. Считаю, что проведение таких исследований – серьёзный шаг на пути к признанию профессии блогера на официальном уровне», - рассказала генеральный директор продюсерского центра Insight People Алина Зиннатуллина.