Томский врач-кардиолог рассказал о способах предотвращения и диагностики аритмии

Болезнь необходимо предотвратить в зачатке, чтобы не пришлось ложиться на серьёзные операции. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Разные виды нарушений сердечного ритма относят к аритмиям: например, тахикардия (учащённое сердцебиение, свыше 100 ударов в минуту) или брадикардия (редкие удары, 20-40 в минуту). Список болезней широкий, объяснили в официальном телеграм-канале здравоохранения Томской области.

Основные симптомы - нехватка воздуха, учащённое сердцебиение, одышка. При продолжительном повторении необходимо обратиться к специалисту. Главный внештатный врач-кардиолог облздрава Сергей Антипов сообщил о неприемлемости самолечения, так как показатели угрожают жизни. Если терапевт подтвердит аритмию, то направит к кардиологу. В медицине используют неинвазивные методики лечения.

Для диагностики заболевания делают УЗИ сердца, ЭКГ, холтеровское мониторирование сердечного ритма - 24-часовую запись кардиограммы. Врач может попросить сдать анализ крови на гормоны и другие узкие исследования. Иногда аритмии возникают при проблемах с щитовидной железой. Сергей Антипов советуют не пропускать диспансеризацию и обследоваться у всех назначенных специалистов.

В большинстве случаев сердечные патологии выявляют у пожилых граждан. У каждого пятого пенсионера старше 80 лет встречаются симптомы. Однако в последнее время болезни подвергаются и молодые люди.

Причинами могут служить ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертония, сахарный диабет, нарушение функции щитовидной железы, перенесённые инфаркты миокарда. Редкие врождёные аритмии проявляются ещё внутриутробно вследствие генетических факторов. Одним из факторов может стать перенесённое инфекционное заболевание, в том числе коронавирус.

Приобретённые аритмии могут возникать из-за злоупотребления алкоголем, курения, сидячего образа жизни, отсутствия контроля заболеваний.

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