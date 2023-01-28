Томский диетолог Коротких рассказала о пользе и вреде облепихи

Облепиха укрепляет иммунную систему Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Облепиха – достаточно популярная ягода среди россиян. Многие замораживают ее и едят в холодное время года. Однако облепиха может принести не только пользу, но и вред. Об этом рассказала главный внештатный диетолог департамента здравоохранения Томской области Наталия Коротких в Telegram-канале «Область здоровья».

Облепиха – одна из немногих ягод, которая способна сохранять витамин С после термической обработки, а также после заморозки. Богата витаминами - А, В1, В2, С, D, Е и другими, включает в себя 20 минеральных элементов.

«За счёт содержания колоссального количества витамина C и флавоноидов стимулируется работа иммунной системы. Ягода обладает выраженной антибактериальной и противовирусной активностью. А, согласно данным индийских экспертов, облепиха снижает концентрацию общего холестерина и его атерогенных фракций, что способствует профилактике атеросклероза и связанных с ним заболеваний - ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда, инсульта», - рассказала врач-диетолог.

Эту ягоду не следует употреблять натощак Фото: Евгения ГУСЕВА

Наталья Коротких также предупредила, что избыточное употребление облепихи может вызвать аллергические реакции, обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Повышенная кислотность ягоды может спровоцировать раздражение слизистых оболочек и обострить гастрит, дуоденит, язвенную болезнь желудка.

«Облепиху рекомендуется употреблять совместно с другими продуктами питания, а не в чистом виде. Также следует отказаться от употребления ягод утром натощак. Рекомендуемая суточная норма – до 250 граммов», - добавила врач.

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