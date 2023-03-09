Мошенники обманули томского антиквара на 64 тысячи рублей

Деньги потерпевшему не вернули, товар не доставили. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В томскую дежурную часть по Кировскому району с заявлением о хищении денежных средств обратился 50-летний местный житель, сообщили в пресс-службе УМВД России по Томской области.

По предварительным данным, в одной из социальных сетей мужчина обнаружил группу, в которой продавали антикварную мебель. Потерпевший присмотрел шкаф и написал продавцу о желании приобрести предмет интерьера. Собеседник попросил стопроцентную предоплату. Томич перевёл 64 тысячи на предоставленный счёт. Позже торговец заблокировал покупателя. Товар жертве обмана не доставили, деньги не вернули.

Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве. Полицейские напоминают об осторожности в интернете и советуют не переводить средства незнакомцам в качестве предоплаты.

Напомним, томичам рассказали, как вычислить телефонных мошенников.