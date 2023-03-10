Жители Томска утром 9 марта выламывали дверь маршрутки, чтобы уехать на работу

В Томске вчера, 9 марта, на остановке ДОСААФ местные жители выламывали дверь маршрутки, чтобы уехать на работу. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел в маршрутном автобусе №510.

"9 марта, утро 8.30, ДОСААФ. Люди торопятся на работу и...Помогают открыть дверь в 510. Сначала ты ждешь его 40 минут, а потом наблюдаешь такое", - сообщают свидетели в паблике "Регион-70".

Напомним, что с 1 февраля в Томске увеличился тариф на проезд в общественном транспорте. Теперь поездка обходится томичам в 27 рублей.