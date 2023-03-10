Весенние каникулы у томских школьников начнутся 18 марта

Четвёртая четверть длится восемь недель. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Школьные весенние каникулы в Томске и Северске пройдут с 18 по 28 марта. Ранее отпустить детей на отдых планировали с 8 по 16 апреля.

Летний перерыв начнётся 25 мая 2023 года. О новых датах сообщил Tomsk.ru со ссылкой на подтверждённый запрос в департамент образования.

Обучение организовали по числу дней. Первая четверть длится девять недель, вторая сокращается до семи, третья идёт десять недель, четвёртая - восемь.

Напомним, власти Томска не подтвердили закрытие школы №22 на карантин.