В Первомайском районе Томской области в 2023 году отремонтируют более 40 км дорог

На объектах установят новые дорожные знаки, термопластиковую разметку, сигнальные столбики. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области по национальному проекту “Безопасные качественные дороги” в 2023 году отремонтируют 41 километр дорожного покрытия в Первомайской районе. Работы проведут на трассах Первомайское Белый Яр, Первомайское Березовка и Первомайское Орехово, сообщили в пресс-службе администрации региона.

На первом участке пройдёт капитальный ремонт территории с десятого по 28,55 километр. В результате 18,55 километров щебёночного покрытия переведут в асфальтобетонное. На следующих двух зонах обновят асфальтобетонное покрытие.

На объектах установят новые дорожные знаки, термопластиковую разметку, сигнальные столбики, барьерные ограждения, отремонтируют остановки. В дальнейшем трассы отремонтируют полностью.

В регионе по нацпроекту “Безопасные качественные дороги” в нормативное состояние приведут 31 трассу в Томске, Северске и области. Протяжённость полотна - 211,4 километра.

Напомним, под Коммунальным мостом Томска ликвидируют ледовую дорогу.