Под Коммунальным мостом Томска ликвидируют ледовую дорогу

Фото: Анна Ковалёва

В Томске под Коммунальным мостом уберут ледовую дорогу. Данное поручение дал и.о. мэра Томска Михаил Ратнер на выездном совещании 1 марта.

«Прогноз погоды – дело неблагодарное, поэтому и ремонт, и демонтаж нужно обязательно сделать вовремя. Всё, что будет находиться на пути следования головы ледоходов, нужно заблаговременно убрать», - сказал Ратнер, добавив, что демонтажные работы предусмотрены проектно-сменой документацией.

Отметим, что ледовая дорога наморожена ранее для ремонта 4 и 5 опор моста. Ее толщина – метр. МЧС бьет тревогу, что ее наличие во время паводка может помешать движению льда на Томи во время ледохода.

Помимо этого, департамент капстроительства мэрии уточняет, что на данный момент на пятой опоре произвели забивку шпунта, уложили тампонажный слой из бетона. Подрядчики заделывают швы, ремонтируют несущие балки моста. На 4 опоре работы закончены.

Ранее также сообщалось о том, как и.о. мэра Томска Михаил Ратнер поручил перенастраивать режим светофора на Коммунальном мосту раз в полдня. О необходимости чаще регулировать работу устройства он заявил сегодня на заседании штаба по капитальному ремонту.