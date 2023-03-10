В Томском областном художественном музее 11 марта проведут праздничную программу с выставкой Никаса Сафронова

Для гостей представят выставку, постоянную экспозицию и музыкальное сопровождение. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

11 марта в 14:00 в Томском областном художественном музее проведут праздничную программу “Лови весну”. Акция объединит блиц-экскурсию, концерт весенней музыку и выставку художника Никаса Сафронова, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В залах постоянной экспозиции гостей познакомят с образом женщины в русском искусстве. Посетителям расскажут об осмысливании и отображении женских ролей в художественном искусстве.

В картинной галерее представят выставку “Весна впечатлений” в авторском стиле Dreаm vision современного живописца Никаса Сафронова.

Позже студенты Томского музыкального колледжа имени Эдисона Денисова в рояльном зале сыграют концерт “Весна идёт! Весне дорогу!”.

Напомним, экскурсоводы Томской области пройдут государственную аттестацию.