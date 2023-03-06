Экскурсоводы Томской области пройдут государственную аттестацию

Квалификацию необходимо подтверждать раз в пять лет. Фото: Оксана ЗУЙКО

В Томской области проведут аттестацию экскурсоводов. Это периодическое освидетельствование профпригодности специалистов, включая гидов и переводчиков. Новые изменения в законодательстве вступили в силу 1 июля 2022 года. Квалификацию необходимо подтверждать раз в пять лет. В перечень не входят специалисты из промышленных компаний, музеев и театров, учителя, сотрудники паломнических и религиозных организаций, цель туризма которых - образовательная.

Заседания комиссии организуют один раз в квартал. Действующим экскурсоводам необходимо пройти процедуру до 1 июля 2023 года, объяснили в Департаменте экономики администрации Томской области. Эксперты рассмотрят предоставленные документы, после соискатели должны пройти квалификационный экзамен по проверке знаний и навыков. Он состоит из двух этапов. Первый из них - тестирование. Для успешной сдачи важно ответить не менее, чем на 23 вопроса. В практическом задании испытуемому нужно рассказать об объекте, предложенном в билете, провести часть экскурсии в аудитории по маршруту, проходящему по территориях двух и более субъектов России на выбор.

Прошедших испытания внесут в единый федеральный реестр, выдадут аттестат экскурсовода (гида) и нагрудную идентификационную карточку.

Список необходимых документов опубликовали на сайте Департамента экономики администрации Томской области.

Напомним, в Томске пройдет православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России».