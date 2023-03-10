Томский и московский вузы готовят IT-специалистов для работы с Росреестром

На новый уровень выйдет работа с геодезическими, картографическими и другими пространственными данными в Росреестре Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В рамках новой сетевой магистерской программы Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК) и Томского государственного университета (ТГУ) начнётся подготовка IT-специалистов для Росреестра. Базовая организация - МИИГАиК, ТГУ - соисполнитель. Сотрудники смогут запускать новые цифровые продукты и геосервисы для работы с пространственными данными, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ТГУ.

Таким образом на модернизированный уровень выйдет работа с геодезическими, картографическими и другими пространственными данными в Росреестре. По словам директора Института прикладной математики и компьютерных наук ТГУ Александра Замятина, сфера испытывает недостаток в специалистах, поэтому решили запустить специальную магистерскую программу.

Первые 60 сотрудников начали обучение на базе ТГУ. Для студентов преподают интеллектуальный анализ данных и скриптовые языке.

"Объединение усилий двух университетов позволяет каждому из них сконцентрироваться именно на образовательных компонентах, в которых каждый вуз особенно силён. Запустить подобную программу в одиночку и самостоятельно - трудно, долго и ресурсозатратно”, - объяснили в вузе.

Напомним, талантливые абитуриенты ТУСУР получат стипендию в 120 тысяч рублей и боксы с ценными подарками.