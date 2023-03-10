Талантливые абитуриенты ТУСУР получат стипендию в 120 тысяч рублей и боксы с ценными подарками

Абитуриенты, набравшие более 240 баллов на ЕГЭ, могут рассчитывать на стипендию в 75 тысяч рублей за семестр. Фото: Пресс-служба ТУСУР

Талантливые абитуриенты Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники(ТУСУР) получат стипендию в 120 тысяч рублей. По итогам летней приёмной кампании 2022 года, в вуз зачислили 12 победителей и призёров всероссийских школьных олимпиад, входящих в перечень Министерства образования и науки. Число одарённых молодых людей увеличилось в три раза, по сравнению с 2021-м, сообщили в пресс-службе ТУСУР.

Стипендию в 120 тысяч разделят на 24 тысячи в месяц. Для студентов готовят ценные подарки. Один из них - ТУСУР-box с беспроводными наушниками, игровой мышкой с дополнение в блокноту, карандашу и ручке. Учащимся предоставят возможность практики в ведущих отраслевых предприятиях. Студенты пройдут стажировку под руководством специалистов Роскосмоса. Вуз заключил соглашение с Госкорпорацией.

“Уже со второго курса наши студенты смогут работать над реальными кейсами IT-компаний в нашей академии, получать элитное образование именно в этой сфере и зарабатывать”, - объяснил директор центра по работе с талантливой молодёжью Евгений Куприянов.

Победителей олимпиад поселят в общежитие повышенной комфортности квартирного типа с двумя-тремя комнатами, отдельной кухней, ванной и туалетом, учебным пространством, фитнесом и тренажёрным залом. Здание расположено в зелёной зоне кампуса, в шаговой доступности прачечные, супермаркеты и кафе.

Абитуриенты, набравшие более 240 баллов на ЕГЭ, могут рассчитывать на стипендию в 75 тысяч рублей за семестр (15 тысяч в месяц), стажироваться в ведущих компаниях, обучаться в IT-академии, получать элитные знания на базе Передовой инженерной школы, развиваться по индивидуальной траектории.

ТУСУР поддерживает талантливых школьников. В университете запустили программу группового проектного обучения, каждый ученик может выиграть ректорское пособие.

“В 2023 году мы впервые сделали стипендиальный конкурс открытым для всех, не только для школ-партнеров. Получили более 200 заявок из разных регионов страны, даже из Москвы”, – объяснил Евгений Куприянов.

Эксперты вуза взаимодействуют с победителями и участниками конкурсов по робототехнике, программированию.

Напомним, как интерес к точным наукам подтолкнул томскую ученую к разработке имплантатов.