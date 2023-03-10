В Томской области 15 малых сел подключат к интернету в 2023 году

До 2030 обеспечат передачу данных на скорости не менее 10 Мбит/с в сёлах и деревнях без сотовой связи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 15 сёл и деревень Томской области, численностью 100-500 человек, в 2023 году проведут интернет в рамках программы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ “Устранение цифрового неравенства”. В программе область участвует с 2015. На первом этапе, который завершился в 2021-м, точки доступа открыли в 105 населённых пунктах с 250-500 местными жителями. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Как объяснил замгубернатора по строительству и инфраструктуре Николай Руппель, квоту установили Минцифры России. Интернет появится в населённых пунктах: Аркашево и Головино (Томский район), Первопашенск и Гарь (Асиновский), Туендат и Громышевка (Зырянский), Новоникольское и Назино (Александровский), Напас и Усть-Тым (Каргасокский), Елгай и Аптала (Кожевниковский), Старица в Парабельском, Белосток в Кривошеинском, Волково в Колпашевском районе.

До 2030 обеспечат передачу данных на скорости не менее 10 Мбит/с в сёлах и деревнях без сотовой связи. По проекту построят и установят опоры стандарта 2G и 4G. Перечень определяют Минцифры.

В 2022 году беспроводной интернет провели в восемь населённых пунктов - Окунеево в Зырянском районе, Чернышевка в Бакчарском, Сарафановка в Молчановском, Сугот и Новоильинка в Колпашевском, Четь-Конторка и Белый Яр в Тегульдетском, Березкино в Томском районе. Доступ к широкополосному интернету обеспечили для 93% домохозяйств.

Напомним, на Северской ТЭЦ в Томской области начали монтаж нового экологичного котельного оборудования.