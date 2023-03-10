На Северской ТЭЦ в Томской области начали монтаж нового экологичного котельного оборудования

Рядом с переходной рамой рабочие располагают колонны каркаса и подготавливают фундамент под полный рукавный фильтр. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

На Северской Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) приступили к монтажу нового котельного оборудования - котлоагрегата №13. Модернизацией занимается компания “Русатом Инфраструктурные решения” (РИР, включена в Госкорпорацию “Росатом”). Ключевая задача - сдать аппарат к началу нового отопительного сезона, сообщили в пресс-службе администрации Томской области.

В реорганизацию оборудования предприятие планирует вложить более 8 млрд рублей. Таким образом ТЭЦ станет крупнейшим инвестиционным проектом региона. При своей компактности, конструкция станет эффективной и экологичной.

В 2022 году в котлоагрегатах №13 освободили ячейки от старых аппаратов, заложили новые фундаменты, смонтировали часть системы пылеприготовления будущего котла. Рядом с переходной рамой рабочие располагают колонны каркаса и подготавливают фундамент под полный рукавный фильтр. Летом ликвидируют старое оборудование. Котлоагрегат полностью возведут и начнут использовать в 2024 году. В турбинном цехе в мае завершат демонтаж оснащения ячейки турбины №12.

Как объяснил руководитель проектного офиса по модернизации “Русатом Инфраструктурные решения” Александр Зейдлиц, в декабре 2024 года турбины планируют ввести в эксплуатацию. К середине 2025 года выполняют аттестацию установленной мощности.

Напомним, в 2030 году в Томской области планируют утилизировать 50% отходов электростанций.