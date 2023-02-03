В 2030 году в Томской области панируют утилизировать 50% отходов электростанций

Фото: Ксения Высотина

В Томской области в 2030 году панируют утилизировать 50% отходов электростанций. Власти региона приняли программу, согласно которой к 2030 году половина годового объема отходов местных электростанций - золошлаков - будет перерабатываться, сообщает пресс-служба администрации области.

"Регион утвердил первую в стране программу, предусматривающую повышение объемов утилизации золошлаковых отходов пятого класса опасности. В программе выделены три ключевых направления использования в регионе: ликвидация объектов накопленного вреда, то есть свалок золошлаков, дорожное строительство и производство строительных материалов", - говорится в сообщении.

В администрации региона также уточнили, что Северская ТЭЦ и ГРЭС-2, которые находятся в регионе, ежегодно образуют 160 тыс. тонн золошлаковой смеси. Поэтому пданируется, что к 2030 году в Томской области должны будут утилизироваться 50% этих отходов, то есть 80 тысяч тонн.

Читайте также: В Томске 2 и 3 февраля ожидаются неблагоприятные метеоусловия