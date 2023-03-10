Спортсменка из Томска Виктория Погребняк стала чемпионкой России по легкой атлетике

Фото: администрация Томской области

Жительница Томска Виктория Погребняк стала чемпионкой России по лёгкой атлетике. Девушка впервые выиграла данный титул в своей спортивной карьере, сообщила областная администрация.

Чемпионат России по лёгкой атлетике проходил в Москве со 2 по 6 марта. Томскую область представляли пять спортсменов.

«Спортсменка школы олимпийского резерва Виктория Погребняк, которая представляла Томскую область и Алтайский край, выиграла золотую медаль на дистанции 60 м с барьерами — с результатом 8.15», – говорится в сообщении.

Как отметил глава федерации лёгкой атлетики Томской области Андрей Михайловский, для региона это новый рекорд. Титул чемпионки России Виктория Погребняк выиграла впервые за свою спортивную карьеру.

По данным пресс-службы томского госуниверситета, Виктория является выпускницей факультета физической культуры ТГУ.

Напомним, ранее томская спортсменка Аиша Ахадова завоевала бронзу на первенстве России по пауэрлифтингу.