Томская спортсменка Аиша Ахадова завоевала бронзу на первенстве России по пауэрлифтингу

Спортсменка проявила себя в весовой категории 69 кг.
Фото: Пресс-служба администрации Томской области
В Екатеринбурге прошло первенство России по пауэрлифтингу. В соревнованиях участвовали более 800 спортсменов из 59 регионов. Представители Томской области продемонстрировали силовые достижения, отметили в пресс-службе региональной администрации.
Третье место в женской дисциплине “жим классический” заняла томичка Аиша Ахадова. Спортсменка проявила себя в весовой категории 69 кг.
Аиша Ахадова занимается пауэрлифтингом под руководством Екатерины Ляшевской.
Напомним, спортсмены-мужчины страхуются в два раза чаще женщин.