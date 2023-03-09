Томская спортсменка Аиша Ахадова завоевала бронзу на первенстве России по пауэрлифтингу

Спортсменка проявила себя в весовой категории 69 кг. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Екатеринбурге прошло первенство России по пауэрлифтингу. В соревнованиях участвовали более 800 спортсменов из 59 регионов. Представители Томской области продемонстрировали силовые достижения, отметили в пресс-службе региональной администрации.

Третье место в женской дисциплине “жим классический” заняла томичка Аиша Ахадова. Спортсменка проявила себя в весовой категории 69 кг.

Аиша Ахадова занимается пауэрлифтингом под руководством Екатерины Ляшевской.

Напомним, спортсмены-мужчины страхуются в два раза чаще женщин.