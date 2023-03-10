Прокуратура помогла двум сиротам из Томской области получить благоустроенное жилье

Благоустроенное жилье получили сироты из Томской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По результатам прокурорской проверки двое сирот из Зырянского района Томской области получили благоустроенное жилье, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, обратившиеся в прокуратуру жители Зырянского района в малолетнем возрасте остались без попечения родителей. Своего жилья у них не было, в связи с чем они были поставлены на учет по обеспечению жильем из специализированного жилого фонда. По достижению 18-летнего возраста жилье им не выдали.

Прокуратура обратилась в суд с иском об обязании администрации Зырянского сельского поселения выдать им благоустроенное жилье.

Требования сдом были удовлетворены. В настоящее время сироты получили благоустроенные квартиры.

Напомним, ранее двум северчанам выдали положенное жилье благодаря вмешательству прокуратуры.