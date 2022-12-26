В Северске двум сиротам выдали квартиры после вмешательства прокуратуры

Северские льготники добились получения жилья через прокуратуру Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Двум северчанам выдали положенное жилье благодаря вмешательству прокуратуры. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Томской области.

Двое жителей Северска остались в несовершеннолетнем возрасте без попечения родителей. Сирот включили в список лиц, которым по закону обязаны предоставить жилплощадь. Однако орган местного самоуправления не выдал им квартиры.

«Прокуратура проверила соблюдение жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», - уточняется в сообщении. Надзорный орган подал в суд иск о возложении обязанности на местную администрацию предоставить сиротам благоустроенные жилые помещения, которые будут отвечать санитарным и техническим требованиям.

В настоящее время льготники уже получили ключи от собственных квартир.

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