Более 120 кафе и ресторанов войдут в гастрономическую карту Томской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томской области подвели итоги конкурса по размещению организаций общепита на гастрономической карте региона. В список вошли 73 предприятия, которые включают в себя более 120 кафе и ресторанов. Об этом сообщила администрация региона.

Гастрокарта будет включать заведения из Томска, Северска, Стрежевого и 16 районов Томской области.

На карте будут представлены кафе и рестораны – BABA ROMA, «Клаус», «Гости», «Желток», «Софт Лофт», «Итали», «Вечный зов», «Нарым», «Пряности и радости», «Река 827», «Сибирская трапеза», «Йохан-Пивохан», «Сибирские блины», «Сибирское бистро», «Скалка», «Сырная коллекция», «Счастье Есть», «Харди-Гарди», «Южане», «Снегири» и другие.

На гастрономической карте жители региона и гости города смогут узнать информацию о фирменных блюдах заведений, которые готовятся из томских дикоросов и другие продукты, отражающие особенности региона или отдельного района.

К примеру , ресторан «Пряности и радости» в качестве такого блюда предложил пельмени со щучьей икрой. А в Асиновском районе гости смогут попробовать мясной рулет с кедровыми орешками.

Гастрономическая карта станет доступна на интернет-портале «Гид-путеводитель по Томску и Томской области».