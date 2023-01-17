В Томской области стартует конкурс по размещению общепитов на Гастрономической карте

Фото: Густаво Зырянов

Стартовал прием заявок на конкурс по размещению объектов общественного питания на Гастрономической карте Томской области.

Организаторы отмечают, что конкурс проводится в целях повышения привлекательности для въездного и внутреннего туризма и формирования позитивного образа гастрономической индустрии нашего региона.

Также уточняется, что для участия нужно заполнить заявку с указанием фирменного блюда, представленного в меню заведения, отражающего особенности Томской области.

Положение о конкурсе и форма заявки размещены на по ссылке: https://pr.tomsk.gov.ru/konkurs-obektov-obschepita-na-vkljuchenie-v-gastronomicheskuju-kartu.

Заявки принимаются на электронную почту makarovayv@tomsk.gov.ru до 16 февраля 2023 года.

Контактный телефон:8 (3822) 510-191