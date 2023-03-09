Томский коллекционер показал 5-рублевые купюры разных лет

В обороте у томичей уже появились пятирублевые купюры. Фото: ИВАНОВА Диана

В томском отделении Банка России сообщили о возобновлении печати банкнот, номиналом в пять рублей.

Монеты 2020 и 1988 годов. Фото - Николай Андреев.

Томский коллекционер Николай Андреев показал “МК в Томске”, как выглядели отечественные купюры разных лет.

Деньги образца 1961 года печатали до 1991. На купюре изображали Спасскую башню Московского Кремля. Фото - Николай Андреев.

В России печатали бумажные ассигнации и выпускали монеты.

Банкноту 1909 года печатали по 1917-й. Купюру нового образца ввели в 1997. Фото: Николай Андреев.

Напомним, мошенники обманули томского антиквара на 64 тысячи рублей.