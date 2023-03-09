Новым главой Заречного сельского поселения Томской области избрали Егора Пшеленского

Фото: Администрация Заречного сельского поселения "ВКонтакте".

В Заречном сельском поселении Томской области 27 февраля совет избрал нового главу. Им стал 36-летний Егор Пшеленский. Об этом сообщили в группе муниципалитета “ВКонтакте”.

Егор Пшеленский - выпускник Томского государственного университета географического направления. В 2015-м он возглавил администрацию Новорождественского сельского поселения, три года спустя Пшеленского избрали руководителем Спасского поселения.

В новую должность он вступил 4 марта 2023 года. На пост его выдвинуло местное отделение партии “Единая Россия”.

Напомним, кандидаты на пост мэра Томска представили предвыборные программы.