Томичке предложили искать девушек для работы в стриптиз-баре

В компании постоянно требовались новые сотрудницы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Томичка Алиса несколько лет назад искала работу. Она откликнулась на интересную вакансию. Руководитель с адекватными требованиями приглашал менеджера, специалиста по подбору персонала. В описании обещали довольно высокую заработную плату. У девушки отсутствовал опыт труда в новой сфере, но её пригласили на собеседование. По указанному адресу уже на месте соискательница обнаружила стриптиз-бар. По рассказу Алисы, она оказалась в дорогом офисе без вывески.

“На собеседовании объяснили - необходимо искать девушек для танцев на раздевание. Важно приглашать молодых томичек из неблагополучных семей, возрастом около 19 лет, уговаривать их работать в стриптизе. В компанию требовался постоянный поиск сотрудников”, - рассказала кандидатка “АиФ-Томск”.

Алиса отказалась от предложения. Она считает, что уговаривать трудиться в подобных заведениях девушек, попавших в трудную жизненную ситуацию, неправильно. Томичка отказалась строить карьеру в этом бизнесе и отправилась работать в кадры в другое место.

Напомним, томичка работала в корейском баре компаньоном для выпивки.