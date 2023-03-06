“Собутыльница на час”: томичка работала в корейском баре компаньоном для выпивки

Сами сотрудницы практические не употребляли алкоголь и пробовали спиртное только для вида, так как в работе важно оставаться трезвыми. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Томичка Кристина (имя изменено по просьбе героини) несколько лет трудилась в корейском баре “собутыльницей на час”. В её обязанности входило общаться с посетителями, чтобы те оставляли в заведении крупные суммы.

Девушку на заработки пригласила подруга, проживающая в Корее. Тогда героиня публикации окончила университет и решила отправиться в новую страну.

“Мы с подругой работали в одном из популярных заведений. Должны были развлекать тех, кто приходил выпить, болтали с ними. Задача - задержать и напоить гостя, чтобы он оставил там как можно больше денег», - объяснила Кристина “АиФ Томск”.

Сами сотрудницы практические не употребляли алкоголь и пробовали спиртное только для вида, так как в работе важно оставаться трезвыми. К девушкам подсаживались мужчины, покупали для них напитки, а те поддерживали оживлённую беседу.

Несколько лет томичка прожила в азиатской стране. Ей понравилась страна, удалось подтянуть английский язык. На работу девушка отправлялась вечером, находилась в баре допоздна. Утром и днём спала. Доход оказался приличным, поэтому Кристина могла позволить себе частый шопинг и обеды в кафе.

Кристина познакомилась с молодым человеком, который тоже оказался сибиряком. Позже они стали парой и вместе вернулись в Россию.

По словам томички, корейцы спокойные, дружелюбные и добрые. Местные жители очень устают на работе и после смены направляются в бар для снятия напряжения.

«Видела очень много трудоголиков. Но мне кажется, это просто такая традиция у них - пойти в бар и пообщаться после работы», - объяснила девушка.

По её словам, её бывшую работу часто не воспринимают всерьёз. Знакомые делают намёки на непристойный труд. Кристина рассказала, что негативных предложений практически не встречала.

«Таких клиентов действительно почти не было. Просто прекрасно проводили время и общались. Не знаю, почему у многих такое восприятие - будто я стриптизёршей работала или что-то в таком духе», - сообщила сибирячка.

Кристина вернулась в Томск и планирует открыть собственный бизнес. В Корею возвращаться не планирует. Она считает, что это подходит для молодых людей.

“В дальнейшем становится скучно. Тем более, есть большой риск алкоголизма с такой работой. Даже если пить мало, но каждый день – этого достаточно для развития болезни», - отметила девушка.

О стране и местных жителях у неё только сохранилось только положительное впечатление.

Напомним, томичка пожаловалась на потерю здоровья после переезда в США.