В Томской области усилят антитеррористическую защищенность социальных и промышленных объектов

В 2022 году комиссия провела 30 проверок по соответствию правилам антитеррористической защиты. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Губернатор Томской области Владимир Мазур 9 марта провёл заседание антитеррористической комиссии, сообщили в пресс-службе администрации региона. Участники собрания обсудили резервы и состояние защищённости автовокзала, промышленных и топливно-энергетических объектов. Комплексы, вносящие значительный вклад в областную экономику, необходимо тщательно охранять и уделять их безопасности пристальное внимание.

В регионе расположены 72 объекта. В 2022 году комиссия провела 30 проверок по соответствию правилам антитеррористической защиты, специалисты усилили защиту территорий.

В октябре 2022-го по поручению губернатора на томском автовокзале приняли дополнительные меры безопасности. Пассажиропоток здания составляет 800 тысяч граждан в год. Вход оборудовали арочным металлодетектором и круглосуточной охраной. В помещении и на ближайшем участке разместили осветительные приборы и камеры видеонаблюдения. Специалисты организовала более тщательный досмотр автобусов.

Как отметил глава региона, комплексное противодействие терроризму находится на особом контроле. Владимир Мазур сделал упор на работу с молодёжью. В Томске обучается 90 тысяч студентов из 88 стран и 79 регионов. Поэтому важные задачи необходимо усилить.

Напомним, в Томской области количество ложных сообщений о минировании выросло на 70%.