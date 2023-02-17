В Томской области количество ложных сообщений о минировании выросло на 70%

Чаще всего поступали сообщения о ложном минировании общественно значимых объектов. Фото: Иван МАКЕЕВ

За 2022 год в Томской области поступило 44 ложных сообщения о минировании. При этом выросло количество информации об актах терроризма, которые поступили из-за рубежа. Об этом 17 февраля рассказал журналистам на пресс-конференции по итогам прошлого года заместитель губернатора по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.

Он также уточнил, что в 2022 году антитеррористическая обстановка в Томской области была «умеренно напряженной», но постоянно находилась под контролем правоохранительных органов.

Немало хлопот доставляли ложные сообщения о минировании общественно значимых объектов – чаще всего атаковали томские учебные заведения. Всего в 2022 году таких сообщений поступило 44 – рост больше, чем на 70%. - В прошлом году на территории области возбуждено восемь уголовных дел по статье о заведомо ложных сообщениях об акте терроризма, - сообщил вице-губернатор.

Уточним, согласно отчета Генпрокуратуры РФ, в 2022 году Томская область была на 46 месте по количеству преступлений террористического характера.