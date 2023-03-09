В Томске на месте недостроенного здания на Косарева, 6 возведут многоэтажку

После ликвидации здания фирма получит финансирование и начнёт продажи квартир. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В течение полутора месяцев в Томске снесут недостроенный объект по адресу улица Косарева, 6. На территории возведут 24-этажный дом. Ориентировочное финансирование нового здания - 2 млрд рублей. В доме планируют построить один подъезд и два подземных этажа с автомобильными стоянками, сообщил 9 марта сотрудник компании-застройщика “СД-Берег”.

Участок объекта составляет полгектара, то есть пять соток. На территории разместят часть наземных парковок, детские площадки и зелёные насаждения. После ликвидации здания фирма получит финансирование и начнёт продажи квартир. Завершить работы необходимо в первом квартале 2025 года.

Стройку по Косарева, 6 не завершили ещё в 70-е годы XX века. Объект продали новосибирской компании для возведения жилого многоэтажного дома.

Напомним, более тысячи томичей к концу 2023 года переедут из аварийного жилья в новостройки.