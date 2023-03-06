“Запугивают уголовной ответственностью”: томичам рассказали, как вычислить телефонных мошенников

Если незнакомец оказывает давление и срочно требует совершить денежные транзакции, то звонит мошенник. Фото: Даниил ОПАРИН

Томичей предупредили о телефонных аферистах, запугивающих госизменой. В конце декабря 2022 года в России зарегистрировали первые подобные случаи. Пострадавшему звонят с неизвестного номера и сообщают о зафиксированном перечислении средств на территорию Украины с банковской карты. После собеседник начинает пугать уголовной ответственностью за государственную измену и “строгим наказанием за финансирование врага”. Затем смягчается, советует создать безопасный счёт и перевести на него все сбережения.

22-летней местной жительнице позвонил незнакомец. Мужчина представился сотрудником полиции и сообщил, что с её карты перевели деньги в Украину. По словам матери пострадавшей, девушка испугалась до истерики.

“У дочери хорошая работа, которую она боится потерять. Услышав о перечислениях, она ничего толком не поняла и сразу подумала о дальнейших отношениях с начальником”, - объяснила женщина.

Мошеннику не удалось получить деньги от намеченной жертвы - телефонный разговор оборвался.

5 марта в региональном МВД рассказали, что томичу позвонил неизвестный, назвал себя полицейским и повторил слова об уголовной ответственности за якобы перевод. Аферист убедил мужчину в необходимости страховки накоплений и перевода их на безопасный счёт. Поверив злоумышленникам, пострадавший отправил им более 280 тысяч рублей.

В томском отделении Центрального банка России объяснили - если незнакомец оказывает давление и срочно требует совершить денежные транзакции, то звонит мошенник.

"Злоумышленники пытаются вывести человека из спокойного состояния и отключить у него логическое мышление. Они запугивают, торопят. Иногда стараются заинтересовать и порадовать внезапной выгодой", - объяснили сотрудники Центробанка.

Напомним, мошенник похитил денежные сбережения у пожилой томички из дома.