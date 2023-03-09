Росгвардейцы задержали похитителя продуктов и алкоголя в супермаркете

Мужчина убрал во внутренний карман еду и напитки. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Томский экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал подозреваемого в мелком хищении, сообщили в пресс-службе ведомства. Сотрудники получили тревожный сигнал из супермаркета в Кировском районе.

Охранники торговой точки заметили по камерам наблюдения подозрительного посетителя. Молодой человек взял с прилавков бутылку крепкого алкоголя, энергетические напитки и продукты питания. Продовольствие он спрятал во внутренний карман куртки и направился к выходу. Сотрудники магазина нажали кнопку тревожной сигнализации.

Экипаж Росгвардии задержал злоумышленника. Им оказался 21-летний молодой человек. Подозреваемого передали в правоохранительные органы.

Напомним, томичка пойдет под суд за хищение кофе, сыра и колбасы из супермаркетов.