Томичка пойдет под суд за хищение кофе, сыра и колбасы из супермаркетов

Женщина выбирала три вида деликатесов, любимым напитком оказался кофе. Фото: Вадим ПОПОВ

В томской прокуратуре Октябрьского района утвердили обвинительное заключение по факту мелкого хищения в отношении ранее судимой 31-летней местной жительницы, сообщили в региональной прокуратуре.

По версии дознания, в октябре 2022 года томичка девять раз воровала продукты питания из сетевых магазинов. Стоимость деликатесов составляла от 76 до 620 рублей. Женщина вынесла из торговых точек сыр, колбасу и кофе на сумму порядка 14 тысяч рублей.

Уголовное дело направили в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, житель Томской области угнал трактор и врезался на нём в сугроб.