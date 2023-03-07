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НовостиОбщество7 марта 2023 8:18

Томичка пойдет под суд за хищение кофе, сыра и колбасы из супермаркетов

Ранее судимая местная жительница украла продуктов питания на 14 тысяч
Дарья Черникова
Женщина выбирала три вида деликатесов, любимым напитком оказался кофе.

Женщина выбирала три вида деликатесов, любимым напитком оказался кофе.

Фото: Вадим ПОПОВ

В томской прокуратуре Октябрьского района утвердили обвинительное заключение по факту мелкого хищения в отношении ранее судимой 31-летней местной жительницы, сообщили в региональной прокуратуре.

По версии дознания, в октябре 2022 года томичка девять раз воровала продукты питания из сетевых магазинов. Стоимость деликатесов составляла от 76 до 620 рублей. Женщина вынесла из торговых точек сыр, колбасу и кофе на сумму порядка 14 тысяч рублей.

Уголовное дело направили в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, житель Томской области угнал трактор и врезался на нём в сугроб.