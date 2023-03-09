В ближайшие выходные в томском кукольном театре “2+Ку” прочитает стихи Енот и выступит Ёжик

Фото: театр живых кукол "2+Ку"

В томском театре живых кукол “2+Ку” в ближайшие выходные готовят захватывающую программу для взрослых и детей. В субботу, 11 марта в 12:00 зрителям представят спектакль с куклой на запястье “Как исполняются желания” с актрисой Ксенией Синегубовой. Возрастное ограничение 3+.

В 14:00 покажут представление с куклами на запястье “Луна для шалуна”, кукловод - Ксения Синегубова. Возрастное ограничение 3+.

В 16:00 - реконструкция спектакля мастера Владимира Захарова “Про ёжика”. Возрастное ограничение 6+.

18:00 - реконструкция спектакля Владимира Захарова “Автостоп”. Возрастное ограничение 12+.

В воскресенье, 12 марта в 12:00 состоится спектакль с куклами на запястье “Луна для шалуна”. Возрастное ограничение 3+.

14:00 - спектакль с куклой на запястье “Как исполняются желания”. Возрастное ограничение 3+.

16:00 - спектакль с куклой на запястье “Поэтический концерт Енота”. В ролях - Мария Михалёва и Енот. Возрастное ограничение 3+.

В 18:00 зрителей ожидает реконструкция спектакля Владимира Захарова “Про ёжика” с Ольгой Сигаль. Возрастное ограничение 6+.

Сотрудники театра советуют приходить за 20-30 минут до начала представления, чтобы успеть занять места.

Напомним, здание томского кукольного театра "2+Ку" рушится из-за подземных ручьёв.